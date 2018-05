Atlético de Madrid consegue reduzir pena de Filipe Luís para um jogo A apelação do Atlético de Madrid deu certo, e nesta quinta-feira a Real Federação Espanhola de Futebol (RFEF) anunciou que decidiu reduzir a suspensão do brasileiro Filipe Luís para apenas um jogo. O lateral havia recebido três partidas de gancho por sua expulsão no último sábado.