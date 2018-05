Atlético de Madrid empata com Villarreal e vê Barcelona disparar

A rodada terminou de maneira perfeita para o Barcelona. Depois de vencer o Sporting Gijón no último sábado por 3 a 1, o clube catalão comemorou o tropeço dos principais adversários na briga pelo título do Campeonato Espanhol. Neste domingo, o Atlético de Madrid ficou no empate sem gols com o Villarreal, em casa - mais cedo, o Real Madrid havia empatado com o Málaga em 1 a 1.

Com os resultados, o Barcelona disparou na liderança da competição com 63 pontos, oito a mais do que o Atlético de Madrid e nove de vantagem sobre o Real Madrid. O empate também não foi bom para o Villarreal, que permanece em quarto lugar, com 49 pontos.

A próxima rodada também favorece o líder do Campeonato Espanhol, pois haverá o duelo entre as equipes de Madri. No sábado, o Real recebe o Atlético, no estádio Santiago Bernabéu. O Villarreal recebe o Levante no domingo, no mesmo dia que o Barcelona terá pela frente o Valencia, no estádio Camp Nou.

Nos outros dois jogos deste domingo, os visitantes levaram a melhor. O Real Sociedad superou o Athletic Bilbao no duelo do País Basco. Venceu por 1 a 0, com gol do brasileiro Jonathas, que, na comemoração, demonstrou que o hit "Tá tranquilo, tá favorável", de MC Bin Laden, já chegou por aquelas bandas.

O resultado levou os visitantes para a nona colocação, com 33 pontos, a cinco do Celta, de Vigo, o sexto colocado e com vaga provisória para a Liga Europa. O Athletic Bilbao é o oitavo, com 35.

O Valencia venceu o lanterna Granada por 2 a 1, fora de casa, e ainda sonha com uma vaga para Liga Europa. Com os três pontos, a equipe foi a 31, na 11.ª colocação. O Granada é o 20.º, com 20. Os gols da vitória foram marcados por Daniel Parejo e Santi Mina. Mendez descontou.