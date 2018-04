Atlético-GO goleia Sampaio Corrêa, se reabilita e fechará turno no G4 da Série B

Os goianos já estavam em quarto lugar mesmo com as duas derrotas anteriores, quando caíram em casa diante do Londrina, por 2 a 1, e fora para o Tupi, por 1 a 0. Continuam atrás de CRB, com 32 pontos e 10 vitórias; Ceará, com 34, e Vasco, líder com 38 pontos. O Sampaio Corrêa completou cinco jogos sem vencer, com duas derrotas e três empates e continua em último lugar, com apenas 12 pontos.

O primeiro tempo foi bastante truncado, principalmente pelo sistema de marcação armado pelo técnico Wagner Lopes, dos visitantes. A estratégia funcionou porque sem chegar à grande área maranhense, a saída dos goianos foi tentar chutes de longa distância.

Mas o lance que decidiu foi um pênalti assinalado aos 25 minutos. O meia Magno Cruz tentou cruzar e a bola tocou no braço aberto do volante Levi. Na interpretação do árbitro capixaba Dyorgines José Padovani de Andrade houve infração. Na cobrança, Magno Alves bateu forte no canto esquerdo do goleiro e abriu o placar aos 26 minutos da etapa inicial.

No segundo tempo, Marcelo Cabo voltou com Jorginho no lugar de Marquinhos, figura apagada em campo. O objetivo era dar mais força ofensiva ao Atlético e liquidar o jogo para não correr riscos.

Tudo ficou mais fácil aos três minutos. Alison recebeu a bola na frente da área, ajeitou e soltou a bomba. Acertou o ângulo esquerdo de Rodrigo Ramos, que saltou em vão. Aos 11 minutos, o time da casa garantiu os três pontos com um gol de William Schuster. Ele apareceu na segunda trave para completar com a perna direita.

Aos 42 minutos, após bola recuperada, Edgar invadiu a área, passou por Klever e tocou de perna esquerda para as redes marcando o gol de honra do Sampaio. Na resposta rápida, Gilsinho desceu pela direita e cruzou na medida para o complemento de Alison, aos 44 minutos, dando números finais ao jogo: 4 a 1. Alison é o artilheiro do time goiano com seis gols.

O Atlético agora vai ter uma folga de duas semanas para ganhar fôlego na competição. Só volta a campo no dia 16, quando enfrenta o Bahia, em Salvador (BA). O Sampaio Corrêa também só joga nesta data, quando recebe o Goiás no Castelão, em São Luis.

FICHA TÉCNICA:

ATLÉTICO-GO 4 X 1 SAMPAIO CORRÊA

ATLÉTICO-GO - Klever; Matheus Ribeiro, Marllon, Lino e Michel; Pedro Bambu, William Schuster (Silva), Magno Cruz (Bruno Barra) e Marquinho (Jorginho); Gilsinho e Alison. Técnico: Marcelo Cabo.

SAMPAIO CORRÊA - Rodrigo Ramos; Éder Sciola, Wagner Fogolari, Luiz Otávio e Héverton; Levi, Felipe Baiano (Henrique), Diego Lorenzi (Daniel Barros) e Rayllan; Edgar e Carlos Alberto (Fernandinho). Técnico: Wagner Lopes.

GOLS Magno Cruz, aos 26 minutos do primeiro tempo. Alison, aos três, e aos 44; William Schuster, aos 11, e Edgar aos 42 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Dyorgines José Padovani de Andrade (ES).

CARTÕES AMARELOS - Não houve.

RENDA - R$ 27.145,00.

PÚBLICO - 1.284 pagantes (1.869 total).

LOCAL - Estádio Serra Dourada, em Goiânia (GO).