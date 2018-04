Atlético-GO tenta igualar 1.º turno do Corinthians Se o líder Atlético-GO vencer hoje o Bahia (16° colocado), em Salvador, às 21 horas, vai fechar o 1º turno da Série B do Brasileiro com 39 pontos, mesma pontuação do Corinthians nos 19 primeiros jogos do ano passado. Também o vice-líder Vasco poderá igualar os 39 pontos da badalada campanha corintiana de 2008. Basta que vença o Ipatinga, sábado, no Maracanã. Mas, se Atlético-GO e Vasco podem alcançar os mesmos pontos da equipe do Parque São Jorge, não poderão igualar o equilíbrio. Naquela oportunidade, o time de Mano Meneses só deixou de ser líder na primeira das 19 rodadas do 1º turno e jamais esteve fora da zona de classificação para a Série A. Já a campanha do time goiano não é tão regular. Só chegou à liderança na 14ª rodada, mantendo-a até agora. Mas esteve fora do G-4 por cinco rodadas. O desempenho vascaíno é ainda mais irregular. Só liderou a competição numa única rodada (a 3ª) e passou a ocupar a vice-liderança a partir da 15ª. Só o Guarani no atual campeonato se aproxima, ainda que acanhadamente, do desempenho corintiano do ano passado. A equipe de Campinas manteve a liderança durante dez rodadas e, neste 1º turno, não deixou em nenhum momento o G-4. Além do jogo Bahia x Atlético-GO, outra partida será disputada hoje. O lanterna Campinense recebe, na Paraíba, a Portuguesa (7ª colocada), que tentará se redimir do vexame após a derrota para o Vasco por 3 a 1, sábado, no Canindé, quando torcedores revoltados chegaram a agredir dois dirigentes cariocas e um jogador vascaíno. GIBA DEIXA FORTALEZA Ontem, o técnico Giba reuniu-se com a diretoria do Fortaleza no retorno de São Caetano, onde sofreu outra derrota, e anunciou sua saída. Esta foi a 19ª troca de treinador em 18 rodadas. Fortaleza, ABC, Bahia, Campinense e Juventude são os recordistas, com três mudanças.