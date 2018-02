Atlético-MG quer Tardelli e Jadilson O São Paulo pode receber uma ajuda do Atlético-MG para reformular seu elenco em 2008. O time de Belo Horizonte tem interesse no lateral Jadilson e no atacante Diego Tardelli. Os dois jogadores, que não tiveram muitas chances ao longo do ano, poderiam ser emprestados para que o clube aumente seu caixa ou seriam envolvidos em eventuais trocas. Jadilson foi contratado do Goiás no fim do ano passado, começou a temporada como titular, mas perdeu a vaga depois de más atuações, a ascensão de Jorge Wagner e a recuperação de Júnior. Como o campeão mundial de 2005 está prestes a renovar seu contrato, Jadilson ficaria definitivamente sem espaço no elenco tricolor. Tardelli nunca agradou de todo à comissão técnica e pagaria por sua irregularidade. Alternou bons momentos com exibições decepcionantes e poderia ser emprestado novamente para ganhar experiência ou ser liberado de vez. Além de já ter acertado com o lateral Joilson e o zagueiro Juninho, destaques do Botafogo no Brasileiro, a diretoria do São Paulo retoma esta semana a negociação com o Bétis, da Espanha, para que Jorge Wagner continue no Morumbi em 2008.