Atlético-MG recupera lugar no G-4 Com a vitória por 2 a 1, de virada, sobre o Atlético-PR, na noite de ontem, o Atlético-MG voltou ao grupo dos quatro melhores clubes do Brasileiro. O triunfo também acabou com um pequeno jejum de três partidas sem vitória do time mineiro em casa. Os paranaenses saíram na frente com Alex Mineiro, mas os anfitriões viraram com Rentería e Diego Tardelli.