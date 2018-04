Atlético-MG tenta pôr fim à agonia O Atlético-MG encara o Juventude, hoje, às 18h10, no Mineirão, e espera fazer o dever de casa para não voltar a ser ameaçado pelo rebaixamento e continuar na briga por uma vaga na Copa Sul-Americana. Na última partida em Belo Horizonte, o time amargou empate sem gols com o Paraná. "O Juventude virá com tudo para cima da gente porque só depende da vitória. Temos de aproveitar os espaços, não podemos errar como erramos contra o Paraná para sairmos com uma vitória", destacou o volante Xaves. Após o empate (2 a 2) com o Santos, domingo, o Atlético chegou a 46 pontos. Se ganhar hoje, ficará livre do risco de queda para a Série B. O Juventude, com 38, tem remotas possibilidades de se livrar do descenso. Mas entrará em campo animado após a vitória sobre o São Paulo. Em Florianópolis, Figueirense e Vasco se enfrentam, às 16 horas, em busca de um ponto. É o quanto lhes basta para matematicamente se verem livres da ameaça de rebaixamento. Os catarinenses estão com 48, um a mais do que os cariocas. Cenário adequado para empate. Em Curitiba, o Atlético-PR recebe o Sport, às17 horas, e ainda sonha com uma vaga na Libertadores. O Sport busca a vitória para se livrar do risco de queda.