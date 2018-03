Atlético-MG: Torcida do Galo teme novo vexame Nome: Clube Atlético Mineiro Fundação: 25/3/1908 Presidente: Ziza Valadares End: Av. Olegário Maciel, 1.516, B. Horizonte (MG) Site: www.atletico.com.br No ano de seu centenário, o Atlético Mineiro inicia o Brasileiro sob o impacto da perda do título estadual para o rival Cruzeiro. A campanha irregular na competição regional gerou desconfiança entre os torcedores. O receio dos atleticanos é que, a exemplo do ano passado, o Galo novamente fique longe da disputa pelo título e passe a maior parte do campeonato lutando para não ser rebaixado. As contratações mais badaladas ficaram restritas a dois jogadores veteranos: o atacante Marques e o meia sérvio Petkovic, ambos com 35 anos. TÉCNICO: Geninho >principais títulos: Brasileirão (2001) e Paulista (2003) >último clube: Sport ESTÁDIO: MINEIRÃO Localização: Av, Abraão Carã, 1001 - (MG) Capacidade: 75 mil pessoas Inauguração oficial: 5/9/1965 TÍTULOS >2 Copas Conmebol 1992 e 1997 >1 Campeonato Brasileiro 1971 >1 Brasileiro da Série B 2006 >38 Campeonatos Mineiros (15, 26, 27, 31, 32, 36, 38, 39, 41, 42, 46, 47, 49, 50, 52, 53, 54, 55, 56, 58, 62, 63, 70, 76, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 85, 86, 88, 89, 91, 95, 99, 2000 e 2007) ELENCO GOLEIROS Juninho, Edson e Sérvulo ZAGUEIROS L. Almeida, Marcos, Vinícius e R. Martínez LATERAIS Cláudio, Coelho, Agustin Viana, Bruno Barros e Thiago Feltri MEIO-CAMPISTAS Rafael Miranda, Thiago Carpini, Márcio Araújo, Renan, Xaves, Tchô, Danilinho, Gérson, Sidnei, Souza, Petkovic, Renan Oliveira e Almir ATACANTES Marinho, Marques, Vanderlei, Eduardo, Marcelo Nicácio e Castillo