Atlético-MG visita o Flamengo para manter série invicta e chegar ao G4

O técnico Marcelo Oliveira tem apenas uma dúvida na escalação que ele optou por manter em segredo até momentos antes da partida. O centroavante Fred terá de cumprir suspensão por ter sido expulso no empate diante do Figueirense. Hyuri e Carlos disputam a posição. O volante Rafael Carioca, recuperado de edema muscular, retorna ao time e formará a dupla de volantes com Júnior Urso.

"O mais importante é a posição na tabela. Os dois times querem pontuar para ficar no grupo da frente", comentou o treinador. "O Atlético tem que mostrar seu potencial e encaixar mais vitórias", emendou.

O time mineiro ainda precisa manter a série invicta, pois fez um péssimo início de Brasileirão. Até o início desta boa sequência, a equipe ficou sete jogos sem vencer, com três derrotas e quatro empates. "Imagino que teremos um jogo equilibrado e corrido porque ambas as equipes jogam para frente e precisam pontuar", finalizou o treinador.