Atlético-PR atropela Barueri

O Atlético ratificou ontem, em grande estilo, que está em franca ascensão no Brasileiro. Depois de três vitórias fora de casa - uma delas em Londrina como mandante - o time voltou à Arena da Baixada e bateu com total autoridade o Barueri por 3 a 0, colocando seis pontos de vantagem sobre o Santo André, primeiro clube da zona do rebaixamento. O jogo começou truncado, com marcação forte dos dois times e poucos lances de emoção. Quando a partida começava a ficar sonolenta na metade do primeiro tempo, o lateral atleticano Márcio Azevedo, lançou na área e Paulo Baier apareceu livre para tocar rasteiro, abrindo o placar. O relógio marcava 20 minutos. Sem o atacante Fernandinho, que estuda propostas para deixar o clube, o Barueri tinha sérias dificuldades para criar jogadas ofensivas. O artilheiro Val Baiano não teve nenhuma chance de concluir para o gol e a única arma de ataque do time paulista eram os chutes longos. Seguro atrás e empurrado pela torcida, Atlético-PR ampliou o placar com Paulo Baier, aos 35 minutos, em cobrança precisa de falta. No segundo tempo, aos 12 minutos, Paulo Baier recebeu belo passe de Wesley na área e foi derrubado pelo goleiro Renê, que acabou expulso. Com o reserva Márcio no gol, Marcinho cobrou e fechou placar em 3 a 0. Mesmo com a vitória garantida, o Atlético criou outras três chances de ampliar. No final, o torcedor saiu da Baixada cantando o "Furacão voltou".