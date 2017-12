Atlético-PR confirma contratação de atacante do Botafogo

Ao anunciar a saída de Luis Henrique, pelo Twitter, o Botafogo mostrou todo seu descontentamento. "O atleta Luis Henrique, sua mãe e seus empresários optaram por não mais renovar o contrato com o clube, apesar do alto salário que recebe. Este é um direito dele, previsto na Lei Pelé", disse o clube carioca, brevemente.

Luis Henrique fará 19 anos em março. Ele chegou a ser titular durante parte da campanha na Série B em 2015 e, no ano passado, recebeu diversas oportunidades com Ricardo Gomes no Campeonato Carioca. Depois, perdeu espaço com Jair Ventura.

"Vários motivos me fizeram vir para o Atlético Paranaense. O fato de ser um dos maiores clubes do Brasil e a estrutura do Atlético foram fundamentais. Além disso, poder trabalhar com o Paulo Autuori. Já tinha ouvido falar muito bem dele e na troca de ideias que tivemos percebi que é realmente um cara sensacional", destacou o atacante, que chega com moral ao Atlético-PR. Tanto que usará a camisa 9.

Em entrevista ao site do clube, se apresentou assim: "Os torcedores podem esperar um atacante que se movimenta bastante, sempre em busca do gol. Não desisto nunca da bola e quero ganhar sempre. Quero ajudar o Atlético fazendo o que eu sei fazer de melhor, que é gol."

Antes de Luis Henrique, o Atlético-PR já havia contratado outros dois reforços para o ataque: o meia-atacante Felipe Gedoz, que estava na Bélgica, e o veterano Grafite. Além deles, acertou com o lateral-direito Jonathan, ex-Roma, que estava no Fluminense.