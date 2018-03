Atlético-PR vai ao ataque no Paraguai para seguir vivo na Libertadores O Atlético-PR precisa ir ao ataque nesta quarta-feira, no Paraguai, se quiser passar pelo Deportivo Capiatá e se garantir na fase de grupos da Copa Libertadores. Depois de um empate ruim por 3 a 3 no jogo de ida, em plena Arena da Baixada, o time brasileiro terá que ignorar o fator campo e propor o jogo para passar pelo adversário na terceira e última fase preliminar do torneio.