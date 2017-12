Atletismo: 3 brasileiros na semifinal Os brasileiros Redelén dos Santos, Anselmo Gomes da Silva e Matheus Inocêncio foram bem e, nesta quarta-feira, garantiram vaga nas semifinais da prova de 110 metros com barreiras do Mundial de Atletismo de Helsinque. Redelen foi o segundo em sua série ao fazer o tempo de 13s74, atrás apenas do chinês Liu Xiang, que marcou 13s.73 e estabeleceu o melhor tempo do dia. Matheus Inocêncio também chegou em segundo em sua bateria ao cravar 13s.96, mesmo tempo de Anselmo, que fechou em primeiro em sua série. A semifinal será disputada nesta quinta-feira, às 15h40 (horário de Brasília). A final será sexta-feira, às 14h45. 200 METROS - Lucimar Moura se classificou para a semifinal dos 200 m, com 23s36. A prova será amanhã, às 13h25 (de Brasília). "Na curva também pegamos vento contra. Mantive o terceiro lugar na série, pensando na classificação." Na semifinal, Lucimar, que ficou em 12.º nos 100 m (posição honrosa entre 56 atletas), quer correr abaixo de 23s00.