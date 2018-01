Atletismo: 3 garantem lingote de ouro A norte-americana Marion Jones, o marroquino Hicham El Guerrouj e o dominicano Félix Sánchez venceram suas provas na etapa de Berlim de Atletismo disputada nesta sexta-feira e garantiram sua parte no lingote de ouro de 50 quilos a ser dividido pela Federação Internacional de Atletismo entre os que venceram nas sete etapas da Golden League. Campeão olímpica em Sydney, Marion Jones venceu a prova dos 100 metros, ao marcar o tempo de 11s01. El Guerrouj foi o vencedor na prova dos 1.500 metros (tempo de 3min.30) e Sánchez conquistou a medalha de ouro nos 400 metros com barreiras. O dominicano cumpriu a prova com o tempo de 48s05. A mexicana Ana Guevara - que compete na prova dos 400 metros - é a única que ainda pode se juntar aos três. O lingote de ouro é avaliado em 510 mil euros.