Atletismo: 4x100 mais perto de Atenas Kátia de Jesus Santos, Lucimar Moura, Rosemar Coelho Neto e Luciana Alves dos Santos. Este foi o quarteto do Brasil, que disputou o 4x100 m feminino, na Seletiva Internacional de Revezamento, durante o Sul-Americano Sub-23. A competição foi realizada sábado à noite, no Estádio Maximo Veloria, em Barquisimeto, na Venezuela. A equipe brasileira ficou em segundo lugar, com 43.49, enquanto a Colômbia venceu com 43.46 e Trinidad y Tobago ficou em terceiro, com 43.89. A marca das meninas do Brasil é o novo recorde nacional. O anterior 43.83 e fora marcado pela equipe da BM&F, que com Thatiana Ignácio no lugar de Luciana Alves dos Santos, venceu o Troféu Brasil Caixa, no dia 4 deste mês, em São Paulo. Antes da prova, o Brasil ocupava o 18.o no Ranking Olímpico da IAAF (as 16 primeiras, em meados de julho ganharão o direito de disputar os Jogos de Atenas, em agosto.) ?Com este resultado, o Brasil deve subir para o 13.o, logo que a IAAF atualizar o Ranking?, disse o treinador Carlos Cavalheiro, do Conselho Técnico da CBAt. O treinador-chefe da equipe em Barquisimeto, Katsuhyko Nakaya, acha que o Brasil ?pode melhorar ainda mais, em Bogotá?. Nakaya se refere ao GP sul-Americano, marcado para 10 de julho na capital colombiana, quando o 4x100 m será novamente disputado.