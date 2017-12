Atletismo: 6 não defenderão seus títulos O Mundial de Atletismo de Paris - que começa neste final de semana - não terá as presenças de seis atletas que conquistaram a medalha de ouro no Mundial de Edmonton, no Canadá, há dois anos. A principal ausência é da norte-americana Marion Jones, que venceu a prova dos 200 metros e integrou a equipe de revezamento 4x100, medalha de ouro no Canadá. Jones não participa do Mundial por conta do recente nascimento do filho, Tim Jr, fruto de sua relação com o recordista mundial dos 100m, Tim Montgomery. Ela estará em Paris, mas vai acompanhar a competição apenas da arquibancada, além de fazer comentários para uma emissora de TV. Por conta de uma lesão no joelho direito, o marroquino Nezha Bidouane também estará ausente e não poderá defender o título mundial dos 400 metros com barreiras. O mesmo acontece com a bielo-russa Yanina Korolchik, que em Edmonton venceu no lançamento de peso. Outros ausentes são o polonês Szymon Ziolkowski, ouro no arremesso de martelo; a romena Lidia Simon, a ganhadora do ouro na maratona e o alemão Martin Buss, do salto em altura.