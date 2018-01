Atletismo: atrações chegam a Belém Atletas do Brasil e do exterior já estão chegando a Belém, para a disputa do 19o Grande Prêmio Brasil de Atletismo. A competição abre o Grand Prix da IAAF (Associação Internacional das Federações de Atletismo) e será disputada neste domingo (04), no Estádio Olímpico do Pará, a partir das 9h15. Para esta quinta-feira, pelo menos 40 atletas desembarcam na capital paraense. Entre eles, Lacena Golding-Clark (Jamaica), sétima do mundo nos 100m com barreiras, e Robert Rono (Quênia), número 8 do mundo. Também devem chegar nesta quinta-feira: Jean Patrick Nduwimana (Burundi), um dos dez melhores corredores de 800m da história com 1:42.81 (marca feita em 2001); Yomisleydi Cumbá (Cuba), quinta do mundo no arremesso do peso em 2002; Assunta Legnante (Itália), nona do mundo no arremesso do peso; Tomas Janku (República Tcheca), sétimo no salto em altura; Aretha Hill (EUA), oitava no lançamento do disco; Joseph Mutua (Quênia), que esteve 36 semanas entre os TOP 10 dos 800m em 2002; Joshua Johnson (EUA), que fez os 100m em 9.95, ao vencer o Mt. Sac Relays em Walnut.