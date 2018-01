Atletismo: Bastos campeão na Disney O tempo, 2h19m15, foi 42 segundos acima do de 2003. Mas foi o suficiente para o brasileiro Adriano Bastos ganhar pela segunda vez a Maratona da Disney, disputada neste domingo em circuito nos parques da Disney, em Orlando, na Flórida, EUA. No ano passado, uma contusão impediu que Adriano participasse da prova, mas este ano ele está em forma (disputou a São Silvestre e conseguiu um bom 35.º lugar, já que sua especialidade é a maratona, não os 15 quilômetros) e, sem se preocupar com os adversários, saiu na frente, aumentando sua vantagem a cada quilômetro. Mas, depois de 36 quilômetros, cãibras obrigaram-no a diminuir um pouco o ritmo e ele acabou com um tempo pior do que o de sua primeira vitória. ?Cruzei a linha de chegada aos pulos, tanto que acabei levando um tombo depois?, disse Bastos, que, ainda nesta semana, deve definir o calendário da temporada com seu treinador, Ricardo D?Ângelo.