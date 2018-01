Atletismo: Brasil convoca nesta 2ª Confederação Brasileira de Atletismo (CBAt) anuncia nesta segunda-feira, em Manaus, a convocação da equipe que vai representar o País no Campeonato Mundial em Pista Coberta, de 9 a 11 de março, em Lisboa. A CBAt vai aguardar até este domingo que os atletas obtenham os índices exigidos pela entidade. A tendência, porém, é a seleção ser formada apenas por três atletas: Sanderlei Parrela (400 metros rasos), Hudson Souza e Fabiane dos Santos (800 m rasos). Outros atletas tinham participação assegurada na equipe, mas não vão ao Mundial. O velocista Claudinei Quirino, pré-convocado por causa de seus recentes resultados - ganhou prata no Mundial de Sevilha e finalista na Olimpíada de Sydney - por exemplo, resolveu iniciar os seus treinamentos mais tarde nesta temporada. O seu grande objetivo é lutar pelo ouro na prova dos 200 metros rasos do Mundial ao Ar Livre, marcado para agosto, na cidade canadense de Edmonton. Maurren Higa Maggi, campeã pan-americana do salto em distância, assegurou o índice para a prova dos 60 metros com barreiras ao completar o percurso em 8s14 no Meeting Internacional de Viena, no dia 12. No aquecimento do Meeting de Atenas, na quarta-feira, ela sofreu uma lesão muscular na coxa esquerda, tendo de desistir da competição. A Confederação Brasileira de Atletismo já definiu que o técnico da equipe brasileira no Mundial será Luiz Alberto de Oliveira, que orienta Sanderlei Parrela e Hudson Souza. A delegação será chefiada pelo presidente da CBAt, Roberto Gesta de Melo. O torneio está previsto para a pista que foi montada no Pavilhão Atlântico, instalação utilizada na Exposição Mundial, realizada em 1998, em Lisboa. Ao ar livre - Sem tradição em competições indoor - a maioria dos atletas não se adaptam bem à pista menor e mais inclinada das provas em ginásios cobertos -, a prioridade dos competidores brasileiros é o Mundial do Canadá. Até agora, no início de temporada, apenas cinco atletas estão pré-convocados: Claudinei Quirino (200 m rasos), Sanderlei Parrela (400 m rasos) Eronildes Araújo (400 m com barreiras), Vanderlei Cordeiro de Lima e Leonardo Vieira Guedes (os dois na maratona).