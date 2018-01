Atletismo: Brasil lidera na Guatemala A delegação brasileira segue em primeiro lugar na disputa do 10º Campeonato Ibero-Americano de Atletismo, na Guatemala, com oito medalhas de ouro, seis de prata e cinco de bronze. Cuba vem a seguir com quatro de ouro, três de prata e uma de bronze. O México está em terceiro com três de ouro, três de prata e duas de bronze. Maurren Maggi ficou com o primeiro lugar no salto em distância, ao obter a marca de 6,97 metros, recorde da competição. Outro ouro foi conquistado por Elisângela Adriano no arremesso do peso, com 58,20 metros. O Brasil também venceu no revezamento 4x100 feminino, ao completar a prova em 44s28. No masculino, mais uma vitória brasileira, com 38s58.