Atletismo: Brasil obtém bons resultados do Sul-Americano

O saldo foi extremamente positivo para o Brasil no Campeonato Sul-Americano de Atletismo. Mais do que superar o número de medalhas obtidas na edição do ano passado, em Tunja, na Colômbia, a competição mostrou que algumas das esperanças brasileiras de pódio nos Jogos Pan-Americanos, como Maurren Maggi e Fabiana Murer, estão totalmente recuperadas de contusões sofridas no início do ano e devem fazer boa figura no Troféu Brasil, que começa no Ibirapuera, no próximo dia 20. A competição será a última chance para atletas garantirem vaga para competir no Rio em julho. Em Tunja, o Brasil conquistou 54 medalhas - 26 de ouro, 11 de prata, e 17 de bronze. Em São Paulo, o País manteve a tradição de invencibilidade no sul-americano que vem desde 1974, com 60 medalhas: 28 de ouro, 17 de prata e 15 de bronze. A Colômbia terminou na segunda posição pelo segundo ano consecutivo e a Argentina ficou com a terceira posição. O maior destaque do Sul-Americano foi Fábio Gomes, que ao estabelecer a marca de 5,77 metros no salto com vara, bateu o recorde sul-americano de Tomás Hintnaus, 5,76 metros, estabelecido há 21 anos. Não foi a única marca continental a ser quebrada no Ibirapuera. Keila Costa também fez bonito. Depois de vencer uma disputa acirrada com Maurren Maggi no salto em distância na sexta-feira, a saltadora bateu o recorde sul-americano no salto triplo com marca de 14,57 metros no sábado. O melhor resultado anterior na prova, coincidentemente, era de Maurren, 14,53 metros. Fabiana Murer fez em São Paulo sua primeira competição ao ar livre do ano no salto com vara e obteve uma boa marca, 4,50 metros. O resultado pode ser considerado animador para a atleta que ficou praticamente um mês sem treinar por causa de uma contusão nas costas. A tendência até o início do Pan é que mais recordes continentais sejam quebrados. Keila Costa, por exemplo, já esperava boas marcas no salto triplo. Se não conseguiu os 15 metros planejados neste fim de semana, terá nova chance o Troféu Brasil. Empolgada com o recorde de Fábio Gomes, Fabiana Murer até cogitou a possibilidade de tentar bater sua marca sul-americana no salto com vara, 4,66 metros, e vai tentar uma nova marcar durante a semana, em Oslo, na Noruega.