Atletismo: Brasil rumo à Finlândia A equipe brasileira de atletismo viajou nesta quarta-feira para a Finlândia, onde disputará o Mundial de Helsinque, de 5 a 14 de agosto (o grupo ainda faz treinos antes, na cidade de Kuortane). Pelo país, são 33 inscritos - parte do grupo da Olimpíada de Atenas/2004 foi renovado. Ricardo D?Angelo, chefe da equipe, acredita que o grupo possa trazer medalhas para o Brasil: "O Jadel Gregório, do salto triplo, tem muita chance de subir no pódio. A equipe de maratonistas lutará por medalha e individualmente podemos esperar um boa colocação." Nélio Moura, também da comissão técnica, diz que os revezamentos (4X100 m masculino, 4X100 m e 4X400 m feminino) podem chegar à final, assim como um ou até dois barreiristas, dentre Redelen dos Santos, Matheus Inocêncio e Anselmo Gomes da Silva.