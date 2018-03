Atletismo: Brasil vai otimista para Mundial Com 10 atletas, a equipe brasileira embarca nesta terça-feira à noite para Budapeste, na Hungria, onde, a partir de sexta-feira, começa a ser disputado a 10ª edição do Campeonato Mundial Indoor de Atletismo. O chefe da equipe, Nélio Moura está otimista. Para ele, esta seleção ?é a mais bem preparada que o Brasil já enviou a um Mundial Indoor?. O treinador aposta muito em Jadel Gregório, do salto triplo. Finalista no Mundial de Paris em 2003 e segundo do ranking da atual temporada, o triplista é uma das esperanças de medalha na Hungria. Este ano ele saltou 17,46 na Alemanha, recorde sul-americano em pista coberta. Nélio Moura avalia, no entanto, que além de Jadel, alguns outros atletas têm condições de chegar à final. Segundo ele, Osmar Barbosa dos Santos (800m), Hudson de Souza (1.500m), Márcio Simão de Souza e Redelen Melo dos Santos (60m com barreiras) conseguiram bons resultados em meetings indoor e podem se transformar numa boa surpresa. ?Mais importante, ainda, é que todos os atletas da seleção estão em boa forma e se prepararam para o Mundial?, acrescenta. Veja quais são os atletas que competirão pelo Brasil no Mundial Indoor: Cláudio Roberto Souza - 60m e 200m Jarbas Mascarenhas Júnior - 60m Osmar Barbosa dos Santos - 800m Fabiano Peçanha - 800m Hudson Santos de Souza - 1.500m Márcio Simão de Souza - 60m com barreiras Redelem Melo dos Santos - 60m com barreiras Jadel Gregório - Salto Triplo Christiane Ritz dos Santos - 800m Elisângela Maria Adriano - Arremesso do Peso