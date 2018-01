Atletismo: brasileira é prata nos 200 m do Mundial Júnior A brasileira Vanda Gomes conseguiu, nesta sexta-feira, a primeira medalha para o País no Mundial Júnior de atletismo, que está sendo realizado em Pequim (China). Vanda ficou com a medalha de prata na prova dos 200 metros rasos com o tempo de 23s59. O ouro foi para a búlgara Tezdzhan Naimova, que ganhou a disputa com o tempo de 22s99. A medalha de bronze ficou com a polonesa Ewelina Klocek, que cruzou a linha de chegada com a marca de 23s63. O desempenho de Vanda Gomes surpreendeu a todos na competição, já que a brasileira não era considerada uma das favoritas. Nas eliminatórias para a final, Vanda ficou apenas com a quinta melhor marca. Para ganhar a prata, a atleta do Brasil superou a norte-americana Gabby Mayo e a jamaicana Anasthasia Leroy.