Atletismo: brasileiro é ouro em mundial O brasileiro Júlio César Miranda de Oliveira ganhou a medalha de ouro no lançamento do dardo, nesta sexta-feira, com a marca de 81,16 m, no Mundial de Atletismo de Menores, disputado em Sherbrooke, Canadá. O garoto, de 17 anos, que treina com o técnico João Paulo Alves da Cunha, na equipe BM&F/São Caetano, ficou a 39 centímetros do recorde mundial e estabeleceu a melhor marca de todos os tempos em um Mundial da categoria. SALTO - Jailma Sales de Lima também foi bem e está na final do salto em altura. A atleta da Universidade Federal da Paraíba, treinada por Pedro de Almeida, saltou 1,78 m na quinta-feira. Kauiza Moreira Venâncio, com 1,74 m, não obteve classificação.