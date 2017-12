Atletismo brasileiro faz avaliação Avaliar os resultados do atletismo brasileiro nos Jogos Olímpicos de Atenas ? a modalidade ganhou uma medalha, a de bronze, com o maratonista Vanderlei Cordeiro de Lima ?, e fazer o planejamento para os próximos quatro anos, até a Olimpíada de Pequim, em 2008. Essa é a pauta de encontro que a Confederação Brasileira de Atletismo (CBAt) promove com técnicos e integrantes da comissão de atletas segunda e terça-feira, na sede da Federação de São Paulo. Entre as mudanças está a nomeação de Sérgio Coutinho Nogueira como diretor de Desenvolvimento. Responsável pela BM&F Atletismo, ele não participou do planejamento do último ciclo olímpico.