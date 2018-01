Atletismo: brasileiro ganha ouro O brasileiro Thiago Jacinto Carahyba Dias, da Orcampi/SP, conquistou a medalha de ouro no salto em distância, com 7,72 m, hoje, no Campeonato Mundial de Atletismo de Menores, que está sendo disputado na Hungria. Em Oslo, o norte-americano Tim Montgomery estabeleceu o melhor tempo deste ano nos 100 metros rasos, com 9s84. Em Manaus, a CBAt encerrou o prazo de inscrições para o 20.º Troféu Brasil, de 19 a 22, que terá 72 equipes e 600 atletas.