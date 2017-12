Atletismo: brasileiro pára nas quartas O velocista brasileiro Cláudio Roberto Souza não passou das quartas-de-final da prova dos 200m rasos do Mundial de Atletismo que está sendo realizado em Paris. Com o tempo de 20s82, o brasileiro foi o sexto colocado em sua série, vencida pelo norte-americano Darvis Patton com o tempo de 20s.40. O melhor tempo das eliminatórias foi de Stephane Buckland, da Ilhas Maurícios, que cravou 20s.06