Atletismo: brasileiros batem recordes Além do recorde sul-americano de Maurren Higa Maggi, nos 100 metros com barreiras, a disputa do Campeonato Sul-Americano Governo do Amazonas de Atletismo rendeu mais duas novas marcas para atletas brasileiros. Em Manaus, Márcio Simão de Souza e Sanderlei Parrela fizeram os melhores tempos da história do torneio. Na prova masculina dos 110 metros com barreiras, o campeão foi Márcio Simão de Souza. Ele bateu o recorde da competição, com 13s64. Em segundo ficou Redelen Melo dos Santos (13s87), seguido pelo colombiano Paulo Villar (13s88). Nos 400 metros rasos, Sanderlei Parrela venceu com 45s11, estabelecendo novo recorde da competição e confirmando sua participação no Mundial do Canadá, em agosto. O índice exigido pela CBAt é 45s32. Sanderlei estava pré-convocado por ter sido finalista na Olimpíada de Sydney, quando ficou em quarto lugar. Valdinei Abílio da Silva (46s50) e o venezuelano Jonathan Palma (46s78) ficaram em segundo e terceiro lugares nesta prova, disputada sábado, em Manaus. O Brasil também venceu no revezamento 4x100 metros masculino, com Raphael Raymundo de Oliveira, Claudio Roberto Sousa, Vicente Lenilson Lima e André Domingos da Silva, ao marcar 38s67. A Venezuela ficou em segundo com 40s02 e o Uruguai, em terceiro com 40s34. Sem índice - A brasileira Luciana de Paula Mendes não teve a mesma sorte que Maurren Maggi. Apesar de vencer a prova dos 800 metros, ficou quatro centésimos de segundo do índice, com 2min00s04. Ela venceu também os 400 metros (52seg76), mas não se garantiu no Mundial. O índice desta prova é 51s30. Elisângela Adriano venceu suas duas provas, a do lançamento do disco (58,40 m) e a do arremesso do peso (17,93 m), mas por enquanto não vai ao Mundial. Os índices são 62,80 e 18,50 metros. O prazo para a obtenção de índice vai até o dia 22 de julho.