Atletismo: brasileiros já estão em Paris A equipe brasileira de atletismo já está em Paris para o Campeonato Mundial, que começa no sábado. Dos 17 atletas inscritos, 16 já estão na Vila dos Atletas, montada no campus da Universidade de Paris. Falta chegar apenas o barreirista Mateus Inocêncio, que veio antes para a Europa e deve se integrar ao grupo ainda nesta quinta-feira. O treinador-chefe da equipe, Carlos Cavalheiro, acredita que vários atletas brasileiros podem conseguir bons resultados. "Acho que estaremos em algumas finais", disse. Ele cita o 4x100m masculino, "que tem condições de conseguir um bom lugar". Para ele, Jadel Gregório, no salto triplo, "pode ficar entre os cinco primeiros". Elisangela Adriano (arremesso do peso) e Hudson de Souza (1.500m) "também podem passar à final". Nesta quinta, os atletas devem treinar na pista do campus. Os treinadores devem decidir se Geisa Coutinho vai correr também os 200m, ou apenas os 400m. Foi definido, ainda, que Elisangela Adriano vai competir apenas no peso e vai ficar fora do disco. Nesta quarta, o Congresso da IAAF elegeu o novo Conselho, organismo principal da entidade. O senegalês Lamine Diack foi reeleito presidente, com 165 votos. O presidente da CBAt, Roberto Gesta de Melo, foi igualmente reeleito para o Conselho como representante de área, com os votos de todos os paises da América do Sul. Entre os novos eleitos, nomes como o inglês Sebastian Coe, ex-recordista mundial dos 800m e bicampeão olímpico dos 1.500m.