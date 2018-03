Atletismo: brasileiros nos 200 m Dois brasileiros qualificaram-se, nesta quinta-feira, para a semifinal dos 200 metros, que será disputada nesta sexta-feira pela manhã, no Estádio Nacional de Kingston. Bruno Pacheco, com o tempo de 21s19, e Jorge Sena, com 21s28. Karla Rosa da Silva foi apenas a 10ª colocada no salto com vara, com 3,80 m. O Brasil ainda terá nesta sexta-feira as qualificatórias do salto triplo, com Leonardo Elisiário dos Santos; salto com vara, com Fábio Gomes da Silva; 110 metros com barreiras, com Thiago Jacinto Carahyba Dias e Rodrigo Pereira. À tarde, mais duas finais: Juliana Santos de Azevedo, nos 800 m, e Fernanda Gonçalves, no salto em distância. Na final dos 400 m, nesta quinta-feira à noite, o brasileiro Luís Eduardo Ambrósio, que havia surpreendido ao classificar-se para a disputa de medalha, ficou na quinta colocação, com 46s08. A medalha de ouro foi ganha pelo americano Darold Williamson, com 45s37. Outro americano, Jonathan Fortenberry, ficou com a medalha de prata (45s73). O bronze foi conquistado por um atleta jamaicano, Jermaine Gonzalez, que fez 45s84.