Atletismo: brasileiros vão treinar nos EUA Onze atletas brasileiros - entre eles a equipe de revezamento 4 x 100 - embarcam neste sábado para os Estados Unidos para um período de treinamentos em San Diego, na Califórnia. ?Treinar na Califórnia é interessante porque permitirá que o grupo participe de inúmeras competições programadas no período para a região?, explica o técnico Jayme Netto. ?Nestas competições, nossos atletas poderão enfrentar norte-americanos, jamaicanos, canadenses e mesmo europeus, que treinam na região nos meses de março e abril?, completa o treinador. Além do pessoal que integra a equipe de revezamento - Claudinei Quirino da Silva, André Domingos da Silva, Edson Luciano Ribeiro e Vicente Lenilson de Lima - estarão nos EUA outros quatro velocistas: Claudio Roberto Souza (revezamento 4x100m), Jarbas Mascarenhas Júnior (100m), Bruno Pacheco (200m) e o juvenil Jorge Célio da Rocha Sena (200m). Viajam também Mateus Inocêncio (semifinalista dos 110m com barreiras em Paris 2003); Lucimar Teodoro (campeã sul-americana dos 400m com barreiras e medalha de bronze no PAN de Santo Domingo 2003 no 4x400m) e Lucimar Moura (recordista sul-americana dos 100 e 200m e medalha de prata nos 100m no PAN de Winnipeg 1999).