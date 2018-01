Atletismo: cai recorde do 100 metros O recorde mundial dos 100 metros rasos caiu, neste sábado, na prova que fechou o circuito de Grand Prix de atletismo, em Paris, França. O norte-americano Tim Montgomery é agora o homem mais rápido do mundo - correu os 100 metros em 9s78, um centésimo de segundo mais rápido que o recordista anterior, Maurice Green, que possuia a marca de 9s79 desde 1999. A corrida dos 100 metros de Paris, com um vento favorável de 2,0 metros por segundo (limite autorizado), foi uma das provas de velocidade mais brilhantes dos últimos tempos, com quatro atletas fazendo a distância com tempos abaixo dos 10 segundos. O britânico Dwain Chambers, medalha de prata, também igualou o recorde da Europa, com 9s87, o mesmo tempo de Linford Christie, que era de 1993. O norte-americano Jon Drummond terminou em terceiro com 9s97 e Kim Collins, da ilha de Saint Kitts e Nevis, foi quarto com 9s98. US$ 150 mil - A ?rainha? da velocidade Marion Jones, de 26 anos, venceu os 100 m, no GP de Paris, com 10s88, e levou US$ 150 mil em prêmios da Associação Internacional de Federações de Atletismo (IAAF). Receberá US$ 100 mil por ter igualado o marroquino Hicham El Guerrouj, entre os homens, ao obter o primeiro lugar na classificação geral do circuito de GPs e US$ 50 mil por ser a vencedora na sua especialidade, os 100 m.