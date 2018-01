Atletismo: campeão perde invencibilidade O dominicano Félix Sanchez perdeu neste sábado em Madri uma invencibilidade de quatro anos na prova de 400 metros com barreiras: ficou em quinto lugar no meeting de atletismo na capital espanhola. Ele não perdia uma prova da modalidade desde o início de julho de 2001. A prova deste sábado foi vencida pelo norte-americano Bershawn Jackson, com o tempo de 47seg92. O segundo lugar ficou com o panamenho Bayano Kamani (48seg96). Campeão olímpico em Atenas e bicampeão mundial em Edmonton (2001) e Paris (2003), Sanchez terminou a prova com o tempo de 49seg48.