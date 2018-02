Atletismo: chance de índice olímpico Quatro atletas brasileiros terão neste final de semana, mais uma portunidade de conseguir índice para os Jogos Olímpicos de Atenas. Fernando Pereira de Almeida (400m), Basílio de Moraes (100 e 200m), Rafael Fernandes (400m e 400 com barreira), Mizael da Cruz (400m) e Fabiano da Silva (100 e 200m) vão tentar o índice durante o 13o Troféu ?Adhemar Ferreira da Silva? de Atletismo Internacional Universitário, que será realizado neste sábado e domingo na pista do Ibirapuera. As provas devem começar às 8 horas deste sábado com termino previsto para às 13 horas do domingo. Além de brasileiros, foram inscritos também atletas do Chile e Paraguai.