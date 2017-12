Atletismo: Confirmadas datas de GPs A Confederação Brasileira de Atletismo confirmou nesta segunda-feira as datas das principais competições no País. As etapas do do GP da IAAF serão em 15 e 22 de maio, no Rio de Janeiro e em Belém; o Troféu Brasil, de 16 a 19 de junho, em local a ser definido. O destaque do ano será o Mundial da Finlândia.