Atletismo define equipe para Mundial A relação de 13 atletas classificados para o Mundial de Atletismo de Edmonton, Canadá, de 3 a 12 de agosto, poderá incluir mais nomes após o Troféu Brasil, de amanhã a domingo, no Estádio Célio de Barros, no Rio. Além de definir os integrantes do revezamento 4 x 100 metros, o Troféu Brasil é a última chance para obtenção de índice para o Mundial. O técnico Jayme Netto Jr., da Ulbra/Prudente, acredita que Édson Luciano Ribeiro pode obter a marca (10s20) nos 100 m.