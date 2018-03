Atletismo do Brasil já tem 21 no Pan Três velocistas do Brasil conseguiram índices, nos 200 metros, para ir aos Jogos Pan-Americanos de São Domingos, na República Dominicana, e ao Mundial de Paris, na França. André Domingos da Silva (Unoeste), com 20s15, Cláudio Roberto Souza (BM&F), com 20s24, e Claudinei Quirino da Silva (Unoeste), com 20s30, ficaram com as três primeiras posições no Grande Prêmio Sul-Americano de Cochabamba, na Bolívia, disputado domingo. Os índices são de 20s59 (Pan) e 20s49 (Mundial). Além deles, sete atletas obtiveram índices na Bolívia. Com isso, mais a definição dos maratonistas, a delegação de atletismo que vai ao Pan tem 21 integrantes. Também no GP da Bolívia, nos 110 m com barreiras,, Márcio Simão de Souza (13s40) e Mateus Facho Inocêncio (13s42) ficaram com as primeiras posições e os índices para o Pan e o Mundial. Fabrício de Azevedo Romero (Sogipa), que venceu o salto em altura com 2,25 m, e Maíla Machado (BM&F), que ganhou os 100 m com barreiras com 13s10, também garantiram presença em São Domingos. Vanderlei Cordeio de Lima, melhor do ranking na maratona, confirmou que correrá a prova no Pan de São Domingos, embora também tenha índice para o Mundial. Márcia Narloch ainda vai optar por uma das duas competições. O Troféu Brasil, de 12 a 15 de junho, será a última competição valendo os índices. Ambas as disputas serão em agosto - o Pan, entre os dias 6 e 10, e o Mundial, de 23 a 31.