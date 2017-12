Atletismo dos EUA faz ?jogo de cena? Para o presidente da Agência Mundial Antidoping, Dick Pound, o plano da Confederação Americana de Atletismo de banir do esporte quem for pego pelo uso de esteróides é jogo de cena. Se a meta é mostrar empenho contra o doping, seria melhor explicar por que Jerome Young foi inocentado do uso de esteróides em 99 para ser ouro em Sydney no 4 x 400.