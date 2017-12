Atletismo: elogios, só para as meninas Com fraca campanha e sem medalhas no Mundial de Helsinque, na Finlândia, encerrado no domingo, a equipe brasileira de atletismo desembarcou hoje no Aeroporto de Guarulhos, em São Paulo. O triplista Jadel Gregório e o maratonista Vanderlei Cordeiro - ambos tinham chance de medalha e fracassaram (Jadel foi sexto e Vanderlei abandonou a prova com contratura na coxa esquerda) não estavam no grupo. Jadel ficou na Europa e Vanderlei voltou antes. Mas para o técnico Jayme Netto Jr., do revezamento 4 x 100 m masculino, o pior resultado do Brasil foi o de sua equipe (Cláudio Roberto, Bruno Pacheco, Basílio Moraes e André Domingos). "Foi decepcionante. Desde 1985 o Brasil não ficava fora de uma final. Chegávamos à final até com equipes inferiores", disse. Para ele, pesou a ausência de Vicente Lenílson, que se machucou já na Finlândia. "Testamos atletas novos e não funcionou. E só o Lenílson corria abaixo dos 10s20." Se sobraram críticas aos homens, Jayme não economizou elogios ao falar do feminino, que conquistou o melhor resultado do País na competição, o quinto lugar no revezamento 4 x 100 m, com Raquel Costa, Lucimar Moura, Thatiana Ignácio e Luciana Santos. "Foi sensacional. São muitos jovens, com potencial para melhorar muito. Mostraram competitividade. Todas tiveram bons resultados, algumas até acima da média. O revezamento feminino é uma realidade e apresentará bons resultados no Pan do Rio, em 2007, e na Olimpíada de Pequim, em 2008." Nas provas de pista, à exceção de Matheus Inocêncio, oitavo nos 110 m com barreiras, e de Marílson Gomes, décimo na maratona, ninguém correu bem, segundo o treinador. "Os meninos que eram promessas, como o Bruno e o Basílio, continuam prometendo. E os mais experientes... Talvez a gente tenha de dar uma olhada no calendário, retardando o início da temporada, porque chegaram ao Mundial muitos cansados." Apesar da campanha ruim em Helsinque, para Jayme os maus resultados aconteceram na hora certa. "É bom para essa moçada ver que precisa trabalhar muito duro, ter seriedade, passar temporada na Europa, participar de campings." O maratonista Marílson dos Santos disse que cumpriu seu objetivo em Helsinque: terminar entre os dez primeiros. "Estou satisfeito." Agora, só quer falar de descanso. "Vou tirar férias. Só não sei de quantos dias."