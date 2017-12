Atletismo: equatoriano ganha o 1º ouro O equatoriano Jefferson Pérez conquistou neste sábado a primeira medalha de ouro do 10º Mundial de Atletismo, que está sendo realizado em Helsinque. Ele venceu a prova da marcha atlética de 20 quilômetros, com o tempo de 1h18min35 e chegou ao bicampeonato, já também acabou na primeira colocação no Mundial de Paris, há dois anos. A Espanha ocupou os outros dois lugares do pódio: Paquillo Fernández repetiu a prata obtida em Paris há dois anos, enquanto Juan Manuel Molina ficou com o bronze.