Atletismo: Equipe americana bate recorde no 4 x 400 m Os Estados Unidos garantiram no sábado mais um recorde no atletismo. Com o tempo de 3min01s96, a equipe formada por Kerron Clement, Wallace Spearmon, Darold Williamson e Jeremy Wariner estabeleceu a nova marca do revezamento 4 x 400 m no Tyson Invitational. A marca anterior era de 3min02s83, que havia sido estabelecida por outra equipe americana em 1999.