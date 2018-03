Atletismo: Fabiane vence 800m A brasileira Fabiane dos Santos, com a marca de 2min00s56, alcançou a vitória nos 800m rasos do Grande Prêmio Brasil Caixa de Atletismo, neste domingo, no Estádio Célio de Barros. Este tempo é o recorde pessoal da atleta. A meio-fundista de origem indígena, completa 25 anos no próximo dia 30. ?Não esperava conseguir esta marca agora. Não planejei nada para a corrida, somente seguir o coelho para forçar o ritmo desde o início. Este tempo me deixou mais confiante na possibilidade de obter o índice (2min00s00) para o Mundial de Edmonton?, disse a atleta, que treina atualmente em Madri (Espanha). 800m rasos feminino 1) Fabiane dos Santos (BRA) - 2min00s56 2) Jolanda Ceplak (SLO) - 2min00s85 3) Luciana de Paula Mendes (BRA) - 2min01s43 4) Letítia Vriesde (SUR) - 2min03s06 5) Maria Laura Almirão (BRA) -2min05s50