Atletismo faz campeões artificiais O Mundial de Atletismo de Edmonton não chegou a empolgar com os velhos ídolos carismáticos ou mesmo apresentando novidades para o público. O assunto principal - e sintomático para o novo milênio - acabou mesmo sendo o doping, com a "vilã" eritropoietina, a EPO, detectada em amostras de sangue. Ficou claro que o doping está disseminado e é mesmo tolerado, pelo menos nos Meetings que têm excelentes premiações e que contam com promotores ávidos por recordes mundiais para atrair mais público, mais patrocinadores, mais dinheiro. Leia mais no Jornal da Tarde