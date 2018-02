Atletismo ganha duas de ouro em Praga O velocista Vicente Lenílson (10s22) ganhou os 100 m e Maíla Machado foi a campeã dos 100 m sobre barreiras (12s99) nesta segunda-feira, no Memorial Josef Odlozil, em Praga, na República Checa. Nos 110 m sobre barreiras, outro brasileiro, Matheus Inocêncio, foi medalha de prata, com 13s56 (ficou a um centésimo de segundo do índice A, de 13s55), na prova vencida pelo norte-americano Ron Bramlett, com 13s43. O bronze foi para outro norte-americano, Aubrey Herring, com 13s60.