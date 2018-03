Atletismo: índice para 3 brasileiros Anderson dos Santos, nos 400 metros rasos, André Domingos e Bruno Pacheco, ambos nos 200 metros rasos, fizeram o índice A para o Mundial de Atletismo de Helsinque, em agosto, durante a disputa do GP Sul-Americano, nesta quarta-feira à noite, em Fortaleza, na inauguração da pista do estádio da Unifor. Outro destaque do Brasil foi Jadel Gregório, que ganhou a medalha de ouro no salto triplo, com o salto de 17,46 metros.