Atletismo já fala em renovação para 2005 Tirando o maratonista Vanderlei Cordeiro de Lima, celebridade no desembarque de hoje no Aeroporto de Cumbica, o atletismo voltou sem muito a comemorar. Os integrantes do revezamento 4 x 100 metros voltaram insatisfeitos com o oitavo lugar obtido na final. ?Não estava pensando chegar em oitavo. Algumas passagens sairam erradas. Na verdade a gente não fez o que poderia ter feito, a gente não correu legal", disse André Domingos. "Não adianta tentar esconder e dizer que foi bom porque o tempo que a gente fez foi insignificante perto do que a gente vinha correndo." Para o velocista, agora é hora de férias. "O negócio é limpar a cabeça e pensar no Campeonato Mundial em 2005. "Vai ter uma renovação grande com o Bruno Pacheco e o Jorge César. Acredito que o Jaime (Neto, técnico dos velocistas) vai fazer uma combinação legal.? Apesar da expectativa brasileira por uma medalha, o técnico Nélio Moura diz que a performance de Jadel Gregório no salto triplo foi o esperando, apesar da expectativa da torcida por medalhas. "O desempenho dele na Olimpíada foi bom, já que prova foi bastante equilibrada, bastante forte. Ele está indo por um caminho no qual os grandes resultados vão chegar em um futuro não tão distante." O treinador pretende fazer alguns ajustes no método de treinamento, reduzindo ainda mais o período de concentração, o camping, antes de competições importante, como o Mundial, no ano que vem.