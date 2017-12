Atletismo: Justin Gatlin diz que pode fazer 100 m em 9s6 O americano Justin Gatlin, que divide o recorde mundial dos 100 metros com o jamaicano Asafa Powell, acha que ainda será dono exclusivo da marca, correndo abaixo de 9s7. Há cerca de 3 anos, quando o inglês Dwain Chambers (depois flagrado no antidoping para THG) disse que marcaria 9s65, Gatlin deu risada. Hoje, acha possível. Treinando na Carolina do Norte, às vésperas do Americano de Atletismo, explicou que não diz o quanto pode ser rápido para não se impor limites. ?Agora que sei como é correr 9s77 e vi como corri, acho que posso melhorar meu desempenho. Acho, também, que posso obter 9s6?, comentou Gatlin, de 24 anos, campeão mundial e olímpico dos 100 m. Gatlin e Powell vão se enfrentar em 28 de julho, no GP de Londres. Gatlin provoca. ?Ele se sente o melhor do mundo. É nessa hora que sei por que estou na terra. Estou na terra para esse duelo.?