Atletismo juvenil do Brasil ganha ouro Três brasileiros conquistaram medalha de ouro no Pan-Americano de Atletismo Juvenil, nesta sexta-feira, na Argentina: Fernando Fernandes (5.000 metros, com 14min34s15), Thiago Carahyba (110 m, com barreiras, com 14seg24) e Thatiana Ignácio (100 m, com 11seg54). Thiago também foi prata no salto em distância (7m59). Só no primeiro dia de competição, o Brasil ganhou nove medalhas, em 10 finais.