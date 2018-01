Atletismo: Juvenil favorito no mundial A seleção brasileira embarcou nesta quarta-feira para Santa Fé, na Argentina, onde vai disputar, como favorita, o Sul-Americano de Atletismo Juvenil (até 19 anos). São 26 atletas no masculino e 31 no feminino. Destaques para Bruno Tiago Campos e Thatiana Regina Ignácio (100 e 200 m). Hoje, a Confederação Brasileira confirmou que o próximo GP Brasil, etapa de abertura do circuito internacional, em maio, será em Belém.